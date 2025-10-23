Tunisie : plus de 600 infractions relevées lors d’une vaste opération de la police municipale

Le 22 octobre 2025, la police municipale tunisienne a mené une vaste opération de contrôle à l’échelle nationale, marquée par un bilan impressionnant de plus de 600 infractions constatées en une seule journée.

Ces actions ont ciblé à la fois la sécurité publique et le respect des normes sanitaires et économiques. Sur le plan sécuritaire, les agents ont procédé à 65 saisies, rédigé 44 procès-verbaux judiciaires et démantelé 327 points de vente anarchiques, tout en interceptant plusieurs véhicules dépourvus de papiers légaux et en arrêtant neuf individus recherchés.

Parallèlement, les contrôles économiques et sanitaires ont donné lieu à 172 procès-verbaux économiques et 215 infractions d’hygiène. Cette opération d’envergure illustre la détermination du ministère de l’Intérieur à renforcer la sécurité, à lutter contre les activités illégales et à préserver la salubrité publique sur l’ensemble du territoire tunisien.