Tunisie : Météo du jeudi 23 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour ce jeudi 23 octobre 2025, le temps sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, devenant plus denses dans l’après-midi sur le nord du pays. Quelques pluies éparses sont attendues en fin de journée sur les zones côtières septentrionales.

Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre, et du sud-ouest sur le sud. Il sera assez fort à localement fort près des côtes nord, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée à grosse au nord et peu agitée à agitée sur les autres côtes.

Côté températures, une légère hausse est attendue sur l’ensemble du territoire.