Trump critique Netanyahu et évoque la libération de Marwan Barghouthi après Gaza

Le 23 octobre 2025, le président américain Donald Trump a accordé une interview à la revue Time, dans laquelle il a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son attaque contre le Qatar, la qualifiant de « grave erreur tactique ».

Selon Trump, Netanyahu aurait pu poursuivre la guerre contre Gaza pendant des années, mais il l’a interrompue prématurément. Par ailleurs, Trump a annoncé qu’il prendrait personnellement une décision concernant la possibilité qu’Israël libère le leader emprisonné du Fatah, Marwan Barghouthi, afin qu’il participe à la gouvernance de Gaza après le conflit. Le président américain a également jugé l’attaque israélienne du 9 septembre contre le Qatar « si étrange » qu’elle a poussé tous les acteurs concernés à agir.

Il a rappelé que la guerre à Gaza était désormais terminée et a insisté pour que Netanyahu accepte l’accord de cessez-le-feu, tout en avertissant le mouvement Hamas qu’il ferait face à de lourdes conséquences s’il refusait de respecter l’accord et de déposer les armes.