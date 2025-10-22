Tragédie à Mahdia : 40 migrants morts dans le naufrage d’une embarcation à Salakta

Un drame maritime s’est produit à l’aube de ce mercredi 22 octobre 2025 au large de Salakta, dans le gouvernorat de Mahdia. Une embarcation transportant environ 70 migrants originaires d’Afrique subsaharienne a sombré en mer, provoquant la mort tragique de 40 personnes, parmi lesquelles figuraient des nourrissons.

Les unités de la Garde maritime tunisienne sont parvenues à secourir 30 survivants. Selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Mahdia, Walid Chattarbi, une enquête a été ouverte par le Parquet pour déterminer les circonstances du naufrage et identifier les responsables présumés d’un réseau d’aide à la migration irrégulière et de traite d’êtres humains.