Tourisme en Tunisie : plus de 9 millions de visiteurs enregistrés avant fin octobre 2025

Le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien, Mohamed Mehdi Helloui, a annoncé que la Tunisie a accueilli plus de 9 millions de touristes au 20 octobre 2025, soit une croissance de 9,2 % par rapport à l’année précédente.

Invité sur les ondes de Sabah Ennas, il a souligné que les efforts se poursuivent pour atteindre l’objectif ambitieux de 11 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année, tout en mettant l’accent sur la qualité des prestations et la diversification de l’offre touristique, notamment à travers la promotion du tourisme culturel, écologique, sportif et de bien-être.

Helloui a également insisté sur la nécessité de réduire la saisonnalité du secteur, en se félicitant de la bonne fréquentation enregistrée durant les mois de septembre et d’octobre, signe d’une activité touristique désormais plus étalée sur l’année. Ce prolongement de la saison contribue, selon lui, à préserver les emplois dans les unités touristiques et à stimuler le développement régional.

Par ailleurs, il a noté une hausse de 10,7 % du nombre de touristes européens, notamment en provenance de France, de Pologne et du Royaume-Uni, tout en reconnaissant que certaines difficultés persistent sur le marché allemand, sur lesquelles l’office travaille activement.