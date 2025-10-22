Mer d’Arabie : saisie record de drogue d’une valeur d’un milliard de dollars

La force navale multinationale « Combined Maritime Forces » (CMF) a annoncé une saisie record de drogues d’une valeur dépassant les 972 millions de dollars dans la mer d’Arabie. Selon son communiqué, un navire de la marine pakistanaise a intercepté deux embarcations suspectes lors d’opérations distinctes.

La première a permis la confiscation de plus de deux tonnes de méthamphétamine cristalline, estimées à 822,4 millions de dollars, tandis que la seconde, menée moins de 48 heures plus tard, a abouti à la saisie de 350 kg de méthamphétamine et 50 kg de cocaïne, pour une valeur totale avoisinant 150 millions de dollars. Le commodore Fahd Al-Juwaid, commandant de la Task Force 150, a qualifié cette opération de l’une des plus réussies de l’histoire de la CMF.

Basée à Bahreïn et dirigée par l’Arabie saoudite, cette coalition regroupe 47 pays, dont les États-Unis, la France et l’Espagne, œuvrant conjointement à la lutte contre le trafic illicite dans la mer Rouge, le golfe d’Aden, l’océan Indien et la région du Corne de l’Afrique.