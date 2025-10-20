Tunisie : Démantèlement de plusieurs réseaux de spéculation à travers le pays

Les unités sécuritaires sont parvenues, ce dimanche, à démanteler des réseaux de monopole et de spéculation à travers le pays.

Selon une source sécuritaire, les unités ont mené, une série d’opérations simultanées dans plusieurs gouvernorats, ciblant notamment des entrepôts et des abattoirs opérant en dehors des cadres légaux.

Ces interventions ont permis la saisie de grandes quantités de marchandises et de produits alimentaires, stockés illicitement à des fins spéculatives.

Plusieurs procès-verbaux ont été dressés, tandis qu’un nombre de contrevenants ont été interpellés et déférés devant la justice.

Les produits saisis ont été injectés dans les circuits de distribution officiels et dans les marchés de gros, afin d’assurer leur disponibilité pour les citoyens à des prix raisonnables, ajoute la même source.