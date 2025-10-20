Mondial U20 : Le Maroc sacré champion du Monde aux dépens de l’Argentine (2-0)

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans a été sacrée championne du Monde, au terme d’une finale remportée face à son homologue de l’Argentine (2-0), tôt ce lundi matin au Stade national Julio Martinez Pradanos de la capitale chilienne, Santiago.

Le Maroc devient le premier pays arabe à remporter la Coupe du monde U20, et le deuxième pays africain après le Ghana, qui avait décroché le titre en 2009.

Le Maroc devient également le neuvième pays différent à remporter le titre lors des neuf dernières éditions du tournoi.

Yasser Zabiri a ouvert le score à la 12e minute grâce à un coup franc magistral tiré. L’attaquant marocain a doublé la mise à la 29e minute après une contre-attaque menée par Othmane Maâma sur le flanc droit, conclue par un centre que Zoubairi a repris d’une volée du pied gauche à bout portant pour envoyer le ballon au fond des filets.

L’Argentine n’a pas été véritablement dangereuse durant le match, sa meilleure occasion survenant dans les dernières secondes de la première mi-temps, avec une frappe du remplaçant Mateo Silvetti qui est passée juste à côté du but.

La défense marocaine est restée solide en seconde période, repoussant toutes les tentatives argentines de revenir au score. Le gardien de but Ibrahim Gomez s’est particulièrement illustré dans le temps additionnel en arrêtant une tête d’Ian Subiabre.

Il s’agit de la deuxième défaite de l’Argentine, qui détient le record avec six titres, en finale de la Coupe du monde U20, après celle concédée face au Brésil (1-0) en 1983.