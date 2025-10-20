Gabès : dix personnes encore détenues après les récentes manifestations

Le président de la section régionale des avocats de Gabès, Me Monir Al-Adouni, a déclaré que dix personnes demeurent en détention à la suite des récentes manifestations survenues dans la région, sur un total de quatre-vingt-neuf individus déférés devant le parquet.

Dans une déclaration accordée à la radio Jawhara FM, il a précisé que les personnes concernées sont poursuivies pour “participation à un attroupement de nature à troubler l’ordre public”.

Cinq d’entre elles ont fait l’objet de mandats de dépôt, tandis que les cinq autres restent en garde à vue dans l’attente de leur comparution, ce lundi, devant le juge d’instruction.