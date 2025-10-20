Plusieurs personnes ont été blessées, mardi, dans une collision entre deux rames de métro de la ligne 3 et de la ligne 5, dont un employé de l’équipe de sécurité et de sureté relevant de la société des Transports de Tunis (Transtu), qui a subi une double fracture.

D’après un communiqué, publié par la Transtu, cet accident, qui a eu lieu, au niveau de la station Meftah Saadallah, à Tunis, vers 11h30, s’est produit lorsque le wagon avant du métro n° 3 a percuté par l’arrière le dernier wagon du métro n° 5, alors que les deux métros circulaient sur la même voie.

Les blessés, dont des victimes de l’état de panique ont été transportés aux hôpitaux proches, afin de recevoir les soins nécessaires et le soutien psychologique requis, a rassuré la Transtu. Une équipe de la société les a visité, dans le but de s’assurer de leur état de santé, a-t-elle précisé .

Par ailleurs, une équipe, comprenant des représentants du ministère des Transports, et une commission d’enquête de la Transtu se sont déplacées sur les lieux de l’accident, afin d’en déterminer les causes.

L société fait savoir dans un autre communiqué que le trafic a repris normalement sur les deux lignes.