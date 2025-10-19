Vol hollywoodien : en 7 minutes, des voleurs s’emparent des bijoux de Napoléon au Louvre

Une spectaculaire opération de vol a eu lieu dimanche matin au musée du Louvre à Paris. Selon l’Agence France-Presse, quatre individus ont utilisé une grue et une scie pour briser une fenêtre et vider deux vitrines d’exposition, celles des « Bijoux de Napoléon » et des « Bijoux des rois ».

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a qualifié les pièces dérobées d’« inestimables », précisant que les malfaiteurs avaient pénétré dans la célèbre « Galerie d’Apollon » après avoir installé la grue sur un camion. L’opération, menée avec une précision remarquable, n’a duré que sept minutes. Par mesure de sécurité, les visiteurs ont été évacués afin de préserver la scène du crime et de permettre aux enquêteurs de travailler dans le calme. Aucune blessure n’a été signalée.