Premier League – Liverpool vs Manchester United : Sur quelle chaîne suivre le choc ?

La trêve internationale terminée, la Premier League reprend ses droits avec l’un de ses classiques : Liverpool reçoit Manchester United ce dimanche 19 octobre à 17h30 à Anfield (Liverpool).

Ce duel entre les deux clubs les plus titrés d’Angleterre promet une nouvelle fois une ambiance électrique.

Les Reds, désormais 2ᵉ du classement avec 15 points, restent sur une série difficile avec trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Jürgen Klopp et ses hommes chercheront à relancer la machine devant leur public.

De leur côté, les Red Devils vivent un début de saison irrégulier. Avec 10 points en 7 journées, Manchester United pointe à la 10ᵉ place du championnat, loin de ses ambitions européennes.

Le match, souvent qualifié à tort de “derby d’Angleterre”, reste néanmoins l’affiche la plus attendue du week-end, symbole d’une rivalité historique entre deux géants du football anglais.

📍 Lieu : Anfield, Liverpool

🕠 Heure : 17h30

📅 Date : Dimanche 19 octobre 2025

Le match Liverpool – Manchester United sur Canal+.