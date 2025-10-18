Tunisie : Prévisions météo pour samedi 18 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du samedi 18 octobre 2025 sera marquée par un temps instable sur l’ensemble du pays. Des nuages parfois denses donneront lieu à des pluies orageuses passagères touchant le nord, le centre et localement le sud. Ces précipitations seront abondantes par endroits, avec un risque de chutes de grêle isolées.

Baisse des températures

Les températures enregistreront une légère baisse, accentuant la sensation de fraîcheur notamment dans les régions intérieures.

Vent soutenu sur les côtes et le sud

Le vent soufflera de l’est sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud. Il sera relativement fort sur les côtes orientales, le golfe de Tunis et les zones désertiques, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

Mer agitée à très agitée

La mer sera agitée à localement très agitée le long des côtes orientales, et houleuse au nord, appelant à la prudence des pêcheurs et plaisanciers.