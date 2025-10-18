Tunisie : peine de mort et 68 ans de prison pour deux terroristes de la katiba Okba Ibn Nafi

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis a rendu un verdict exemplaire dans une affaire marquante de l’histoire récente du pays.

Deux membres de la cellule terroriste ont été condamnés à la peine capitale assortie de 68 années de prison. Il s’agit d’Abdelwahed Larqoubi et de Yassine Kannouni, reconnus coupables de leur participation à l’attentat de 2018 survenu à Boulaâba, dans le gouvernorat de Kasserine, qui avait coûté la vie à plusieurs agents de la Garde nationale.

Quatre autres individus appartenant à la redoutable « katiba Okba Ibn Nafi », l’une des plus dangereuses organisations terroristes ayant opéré dans les montagnes de Chaambi, ont écopé de peines allant de deux à quatre ans de prison, assorties d’une surveillance administrative. Ce jugement illustre la détermination de la justice tunisienne à lutter fermement contre le terrorisme et à rendre hommage aux sacrifices des forces de sécurité.

 

 