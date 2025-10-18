Tunisie – Gabès : vague d’arrestations à la suite des protestations environnementales

À Gabès, une vaste campagne d’arrestations a eu lieu entre la nuit de vendredi et la matinée de samedi, à la suite des récentes vagues de protestation dans la région.

Selon Ahmed Chelbi, président de la section locale de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, 38 personnes ont été interpellées, dont 25 ont été placées en détention. Cette opération intervient dans un contexte de tension sociale croissante, marqué par la colère des habitants face à la dégradation de la situation environnementale et économique de la ville.

La Ligue exprime sa préoccupation quant au respect des droits fondamentaux des personnes arrêtées et appelle à des solutions pacifiques et durables pour répondre aux revendications légitimes des citoyens de Gabès.