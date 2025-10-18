Festival de la Harissa 2025 : Nabeul célèbre son savoir-faire et son identité culinaire

Nabeul accueille dès aujourd’hui la 11ᵉ édition du Festival de la Harissa, un rendez-vous incontournable qui met à l’honneur ce trésor culinaire tunisien inscrit au patrimoine culturel immatériel national et reconnu par l’UNESCO.

Organisé du 17 au 19 octobre par l’Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN), avec l’appui du projet PAMPAT, de l’ONUDI et de l’Ambassade de Suisse, l’événement célèbre la richesse du terroir du Cap Bon à travers des expositions, ateliers, démonstrations culinaires et concours dédiés à la harissa.

Cette édition innove en intégrant les créations des artisanes céramistes locales, inspirées du piment, symbole de la tradition nabeulienne. Plus qu’une simple fête gastronomique, le Festival de la Harissa se veut une vitrine du savoir-faire tunisien et un hommage vibrant à l’identité culinaire du pays.