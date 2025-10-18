Douz : lancement du 9e semi-marathon international « Pour Mathieu » au cœur du désert tunisien

La neuvième édition du semi-marathon international « Pour Mathieu » a pris son départ ce samedi 18 octobre 2025 dans le majestueux désert de Douz. Plus de 240 participants venus de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de France se sont élancés sur un parcours de 21 km, mêlant sport, émotion et découverte.

L’événement, initié par Marie-Thérèse en mémoire de son fils Mathieu, disparu tragiquement dans le désert en 2015, symbolise la vie et la solidarité : la famille a fait creuser un puits à l’endroit du drame, devenu depuis le point de départ de cette course unique reliant le désert à la ville. Outre la compétition, une épreuve de marche rassemble 25 participants, invitant chacun à contempler la beauté des dunes, des oasis et des anciennes demeures sahariennes.

Selon Chokri Ben Mansour, organisateur et professionnel du tourisme, ce rendez-vous annuel met en lumière la richesse du patrimoine naturel et culturel du sud tunisien, renforçant l’attractivité de Douz en tant que destination saharienne d’exception.