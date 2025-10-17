Tunisie – Météo : Temps favorable aux chutes de pluies pendant la nuit

Le temps sera à partir de vendredi 17 octobre courant favorable aux chutes de pluies provisoirement orageuses sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, touchant localement pendant la nuit le reste des régions du Nord.

Ces pluies, selon le bulletin spécial publié par l’Institut National de la Métorologie (INM), seront parfois diluviennes sur l’extrême Nord. Des chutes de pluies seront également attendues le samedi 18 octobre courant sur la plupart des régions.

Elles seront provoirement orageuses et parfois torrentielles sur le Sud-Ouest. Puis elles seront orientées l’après midi vers les régions du Nord, du Centre et localement le Sud-Est, où les quantités pluviométriques oscilleront entre 30 et 50 mm, atteignant localement 80 mm dans les régions du Sahel et Sfax.

Des chutes de grêles et des vents forts d’une vitesse de 70 km/h seront également attendus lors de l’apparition des averses orageuses, selon la même source.