Riadh Gouider, premier Arabe et Africain élu vice-président de la Fédération mondiale de neurologie

Le neurologue tunisien, Riadh Gouider, vient d’être élu Premier vice-président de la Fédération mondiale de neurologie (WFN) pour un mandat de quatre ans à partir de janvier 2026 et ce, lors du Congrès mondial de neurologie tenu du 12 au 15 octobre courant à Séoul (Corée du Sud), a indiqué le ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger sur sa plateforme d’informations.

Professeur en médecine et chef du service de neurologie à l’Hôpital Razi, Riadh Gouider est aussi président de la commission nationale de neurologie et de neurochirurgie en Tunisie et directeur du Centre de la sclérose en plaques et de la maladie d’Alzheimer à l’hôpital Razi. Il est également membre élu de l’Académie nationale de médecine de France.

Diplômé de la Faculté de médecine de Tunis, le professeur Riadh Gouider a été reçu, mardi dernier, par l’ambassadeur de Tunisie à Séoul, Kais Darragi, pour le féliciter à l’occasion de son élection à ce poste prestigieux, une distinction qui reflète la reconnaissance internationale de la neurologie tunisienne et des compétences du pays.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’Université de Tunis El Manar a souligné que le docteur Gouider est le premier Arabe et Africain à accéder à ce poste de haut niveau.

Fondée en 1957 à Bruxelles (Belgique), la Fédération mondiale de neurologie, regroupe plus de 120 sociétés nationales à travers le monde. Elle œuvre à promouvoir la qualité de la neurologie et la santé cérébrale au niveau mondial par l’éducation, la formation, la coopération scientifique et le renforcement des capacités dans les régions les moins favorisées.