Tunisie : grève bancaire fin octobre, en pleine période de salaires

Le Conseil sectoriel des banques et des institutions financières, réuni ce jeudi 16 octobre 2025 sous la présidence de Taher Mzi, secrétaire général adjoint chargé du secteur privé, a décidé d’organiser une grève générale de deux jours les 30 et 31 octobre 2025.

Selon le site Echaâb News, ce mouvement intervient en défense du droit syndical et du droit à la négociation pour l’année 2025, ainsi qu’en signe de protestation contre les décisions unilatérales jugées injustes. Ce débrayage survient à une période particulièrement sensible, coïncidant avec la fin du mois, moment où l’activité bancaire atteint son pic en raison du versement des salaires, ce qui risque d’engendrer des perturbations notables dans les transactions financières et les services aux citoyens.