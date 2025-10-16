Sousse : violente bagarre entre étudiants dans un restaurant universitaire

Une violente altercation a éclaté mardi soir, 14 octobre 2025, au restaurant universitaire Avicenne (Ibn Sina) de Sousse, transformant un simple différend entre étudiants en une scène de chaos.

Selon les premières informations, tout aurait commencé par une dispute verbale lors de la distribution des repas, avant que la situation ne dégénère en échange de coups et en jets de chaises, causant une blessure au visage d’un étudiant. Le directeur de la cité universitaire, Ridha Kherchfi, a précisé que l’incident est né d’un malentendu : un étudiant, ayant apporté un repas à un camarade blessé, est revenu se placer dans la file, ce qu’un autre étudiant a perçu comme un passage en force.

L’intervention rapide du directeur a permis de calmer la situation, tandis qu’une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les responsabilités et prévenir de tels incidents à l’avenir.