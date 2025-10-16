Sousse : un homme étrangle son épouse avant de tenter de fuir à l’étranger

Un drame tragique a secoué la région de Boukhezar à Bouhssina, dans le gouvernorat de Sousse, où une femme a été sauvagement tuée par son mari.

Selon les premières informations, une violente dispute aurait éclaté entre le couple lundi dernier, au cours de laquelle l’homme aurait fini par étrangler son épouse.

Après avoir commis son crime, le suspect a tenté de faire croire à un suicide avant de prendre la fuite vers un pays voisin. Grâce à une intervention rapide et efficace, les unités sécuritaires sont parvenues à l’arrêter et à le remettre entre les mains de la justice.