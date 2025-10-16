MTV ferme ses portes après 44 ans : la fin d’une ère musicale mondiale

Après plus de quatre décennies d’existence, MTV tourne une page historique. Le groupe MTV Entertainment, filiale de Paramount Global, a annoncé la fermeture définitive de toutes ses chaînes musicales d’ici le 31 décembre 2025, mettant ainsi fin à une ère qui a profondément marqué la culture pop mondiale.

Créée en 1981, la chaîne américaine avait révolutionné l’industrie musicale en introduisant le concept du clip vidéo, devenant un véritable symbole de la jeunesse et de la créativité. Diffusée dans plus de 170 pays, MTV s’est déclinée en plusieurs versions emblématiques comme MTV Hits, MTV Classic ou encore MTV Base. En Europe, MTV Europe, lancée en 1987, a eu un impact majeur sur toute une génération grâce à ses programmes cultes tels que MTV Most Wanted, Top 20 ou MTV News.

Aujourd’hui, la marque choisit de se réorienter vers la téléréalité, une décision motivée par des contraintes budgétaires, mais qui marque surtout la fin d’une époque légendaire pour la musique à la télévision.