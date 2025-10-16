ChatGPT Go arrive en Tunisie : une version économique du GPT-5 à 15 dinars par mois

OpenAI a officiellement lancé en Tunisie ChatGPT Go, une nouvelle offre destinée à rendre l’intelligence artificielle plus accessible dans les marchés émergents. Proposée à un tarif mensuel d’environ 5 dollars américains (soit près de 15 dinars tunisiens), cette formule donne accès aux principales fonctionnalités du modèle GPT-5 à un coût adapté au pouvoir d’achat local.

ChatGPT Go permet notamment de générer des images, d’analyser des fichiers, d’explorer des données en Python et de profiter d’une mémoire étendue pour des échanges plus personnalisés et cohérents. Après une phase de test réussie en Inde, OpenAI a décidé d’étendre le service à plus de 100 pays, principalement en Afrique et en Asie. Ce lancement en Tunisie illustre la volonté de l’entreprise de démocratiser l’accès à ses technologies avancées et d’accompagner la forte croissance de l’usage du numérique dans le pays, où ChatGPT figure déjà parmi les applications les plus téléchargées selon Data.ai.