Tunisie : Prolongation des délais de dépôt des déclarations des salaires et de paiement des cotisations

La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a annoncé la prolongation jusqu’à lundi 20 octobre courant des délais de dépôt des déclarations des salaires et de paiement des cotisations pour tous ses affiliés, salariés et non salariés au titre de l’année 2025.

Dans un communiqué publié aujourd’hui mercredi, la CNAM a indiqué que cette prolongation a été décidée vu que le dernier délai fixé pour la déclaration des salaires et le paiement des cotisations au titre du troisième trimestre de l’année 2025 a coïncidé avec un jour férié, à savoir le 15 octobre (fête de l’évacuation) et aussi, en raison des difficultés techniques ayant empêché le bon déroulement de cette opération.