Le Conseil national des régions et des districts (CNRD) a appelé, mercredi, dans une Déclaration publiée à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’Evacuation, à “s’inspirer de l’épopée de l’Evacuation, symbole de l’unité et du sacrifice, pour relever les défis liés au développement”.

” Le processus du 25 juillet s’inscrit dans cet esprit de libération et poursuit la bataille pour la construction nationale, fondée sur la souveraineté et la justice sociale, consolidant un État fort et indépendant, » a-t-il ajouté.

Le CNRD a appelé à continuer les efforts pour une nation prospère en mémoire des sacrifices des martyrs.

Il a par ailleurs tenu à rendre hommage à cet événement historique qui “marque l’unité du peuple face à la colonisation ainsi que sa foi inébranlable dans le droit de la Tunisie à la liberté, à la dignité et à la pleine souveraineté.”