Tourisme tunisien : un record historique avec 7,1 millions de visiteurs en huit mois

Le secteur touristique tunisien confirme sa relance spectaculaire après la pandémie. Selon les données de l’Office National du Tourisme Tunisien, le pays a accueilli plus de 7,16 millions de visiteurs entre janvier et août 2025, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2024 et de 13,8 % par rapport à 2019, année de référence avant la crise du Covid-19.

Les visiteurs étrangers représentent la majorité des arrivées, notamment les Maghrébins, qui totalisent 3,72 millions d’entrées, et les Européens, en nette progression avec 2,22 millions de visiteurs. L’Algérie et la France demeurent les principaux marchés émetteurs, tandis que de nouveaux marchés, comme le Royaume-Uni ou l’Irlande, affichent des croissances remarquables.

Ces résultats témoignent du dynamisme retrouvé du tourisme tunisien, soutenu par une meilleure connectivité aérienne, la diversification des marchés et la mise en œuvre d’une stratégie nationale axée sur la qualité, la compétitivité et la durabilité du secteur.