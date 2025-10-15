Tensions à Gabès : plus de 40 personnes hospitalisées après un usage excessif de gaz lacrymogène

La ville de Gabès a été le théâtre, dans la nuit de mercredi à jeudi, de vives protestations menées par les habitants de la région.

Ces manifestations nocturnes font suite aux affrontements survenus plus tôt dans la journée lors d’une marche pacifique, au cours de laquelle les forces de l’ordre ont fait un usage jugé excessif de gaz lacrymogènes.

Selon le correspondant de Jawhara FM, cette intervention a provoqué de nombreux cas d’étouffement touchant des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Plus de quarante manifestants ont dû être transportés en urgence à l’hôpital régional de Gabès, tandis que les habitants ont lancé un appel de détresse face à la gravité de la situation sanitaire et au climat de tension qui règne désormais dans la ville.