Pêche au poulpe : le ministère de l’Agriculture prolonge la période de fermeture

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche maritime a annoncé, ce mercredi, la prolongation de la période de fermeture de la pêche au poulpe pour la saison 2024-2025. Initialement prévue jusqu’au 15 octobre, cette interdiction est désormais étendue jusqu’au 15 novembre 2025.

Cette mesure vise à préserver les stocks de poulpe et à assurer la durabilité de cette ressource marine dans les eaux tunisiennes. Le département a également rappelé que le poids minimal autorisé pour la capture du poulpe demeure fixé à un kilogramme, conformément à la réglementation en vigueur.