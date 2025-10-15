Gabès en colère : manifestation pour la sécurité environnementale et sanitaire

Le mercredi 15 octobre 2025, les habitants de la ville de Gabès, accompagnés d’activistes écologistes et de certaines associations, ont organisé une marche pacifique partant du parc des Martyrs jusqu’aux unités de production du complexe chimique.

Les manifestants ont scandé des slogans réclamant le démantèlement des installations et dénonçant l’ombre écologique qui pèse sur la région, exprimant ainsi leur inquiétude face à la pollution et aux émissions de gaz qui affectent leur environnement et leur santé.