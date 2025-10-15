Arrestation du rappeur tunisien Kamara à cause d’une chanson…

Le rappeur tunisien Kamara a été interpellé dans la soirée du mardi 14 octobre 2025, selon des sources concordantes citées par Business News. Cette arrestation serait liée aux paroles de sa chanson « Khoulassa » (« Résumé »), un titre au ton provocateur dans lequel il dénonce la corruption au sein des forces de l’ordre.

Le morceau, au langage cru et explicite, aborde également la consommation de drogue, ce qui aurait contribué à la controverse. Artiste au style brut et sans filtre, Kamara s’est récemment fait remarquer sur la scène du rap tunisien avec ce titre, visionné plus de quatre millions de fois en un mois. Ancien détenu pour des affaires de drogue, il s’est imposé comme une voix rebelle de la rue. Si les autorités semblent avoir jugé certains passages offensants, de nombreux internautes dénoncent une atteinte à la liberté d’expression, estimant qu’il ne s’agit que d’une œuvre artistique.

Paradoxalement, cette arrestation a renforcé la notoriété du rappeur, attirant l’attention du grand public sur sa chanson et faisant exploser son nombre d’écoutes.