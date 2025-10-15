Agriculture : Prolongation de l’interdiction de la pêche au poulpe

L’interdiction de la pêche au poulpe pour la saison 2024/2025 a été prolongée au 15 novembre 2025, sur décision du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la préservation des ressources halieutiques nationales.

Rappelons que la pêche au poulpe a été interdite sur toutes les côtes nationales, à partir du 1er avril 2025, sur décision du ministère de l’Agriculture, en application des recommandations de la Commission consultative pour l’organisation de l’exercice de la pêche réunie le 24 mars 2025.

L’interdiction fait suite à une chute sans précédent de la production de poulpes depuis l’ouverture la saison de pêche en novembre 2024.