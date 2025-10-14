Tunisie – Météo : Pluies attendues, mardi soir dans ces régions

Des cellules orageuses sont attendues, mardi soir, elles seront accompagnées de pluie sur les régions du nord et localement du centre. Les précipitations seront localement abondantes, sur le nord-est, avec chute de grêle, par endroits, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Selon l’INM, le ciel sera partiellement nuageux, sur le reste des régions du pays. Les températures se situeront aux alentours de 15 degrés dans les hauteurs, et entre 20 et 25 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera de secteur sud au nord et au centre, et de secteur Est au sud. Sa vitesse sera relativement forte sur le Golfe de Tunis, et le Golfe de Hammamet, faible à modérée sur le reste des régions. Elle atteindra, temporairement, les 70 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée dans le Golfe de Tunis et le Golfe de Hammamet, et peu agitée ailleurs.