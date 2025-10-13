Riadh Mouakher obtient un non-lieu après deux ans de procédure judiciaire

L’ancien ministre de l’Environnement, Riadh Mouakher, a été définitivement blanchi dans l’affaire de corruption qui le visait. Selon des sources concordantes citées par Business News ce lundi 13 octobre 2025, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a prononcé un non-lieu en sa faveur ainsi qu’en faveur d’un cadre de la Protection civile relevant du même ministère.

Cette décision met fin à une procédure judiciaire entamée après un appel d’offres portant sur l’acquisition de véhicules pour le ministère de l’Environnement, période durant laquelle Riadh Mouakher en assurait la tutelle. Condamnés en première instance à respectivement trois et deux ans de prison, les deux hommes avaient été libérés sous contrôle judiciaire en février 2025, avant que la Cour d’appel n’annule le verdict initial et ne mette définitivement un terme aux poursuites.