Les agents de l’institut Pasteur décident d’entamer une grève

Les agents de l’institut Pasteur ont annoncé la suspension des sit-in organisés depuis quelques jours pour entamer une grève dont la date sera fixée ultérieurement par l’union régionale du travail (URT) à Tunis, le syndicat de base des agents de l’institut et la fédération générale de la santé, selon un communiqué publié lundi par l’URT à Tunis.

La décision de grève a été annoncée après un sit-in organisé lundi par les agents de l’institut Pasteur, le cinquième du genre depuis le démarrage le 7 Octobre courant des mouvements de protestation.

Au cours du sit-in, les protestataires ont dénoncé “les conditions précaires à l’institut Pasteur et la non satisfaction de leurs revendications par la direction et le ministère de tutelle, et l’absence d’un dialogue sérieux et responsable” lit-on dans le même communiqué.