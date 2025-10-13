Affaire Ahmed Souab : l’ancien juge administratif devant la justice le 31 octobre

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a fixé la date du 31 octobre courant pour le procès de l’ancien juge administratif et avocat Ahmed Souab.

Ce dernier comparaîtra dans le cadre d’une affaire où il est accusé de charges à caractère terroriste. Cette décision marque une nouvelle étape dans une affaire qui suscite un vif intérêt au sein de l’opinion publique, compte tenu du profil de l’accusé, connu pour ses prises de position publiques et ses analyses critiques des questions juridiques et politiques en Tunisie.