Gammarth : 10 ans de prison pour deux femmes trafiquantes de drogue dans les boîtes de nuit

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi, deux jeunes femmes à dix ans de prison assortis d’amendes pour trafic de drogue dans des établissements nocturnes situés à Gammarth.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, les accusées s’étaient spécialisées depuis un certain temps dans la vente de stupéfiants au sein des boîtes de nuit de la région. À la suite d’une surveillance discrète et d’un guet-apens soigneusement organisé par les forces de l’ordre, elles ont été arrêtées en possession de quantités de cocaïne, de cigarettes mélangées à du cannabis ainsi que de plusieurs comprimés psychotropes.

Leur condamnation s’inscrit dans le cadre des efforts intensifiés des autorités tunisiennes pour lutter contre la propagation des drogues dans les milieux festifs.