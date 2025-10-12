Football – Mondial2026 : Les Aigles de Carthage mettent le cap sur un nouveau récital face à la Namibie

Après le carton plein face à Sao Tomé-et-Principe (6-0), vendredi, les Aigles de Carthage ambitionnent de clôturer en beauté les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 de football, et abordent le dernier match des qualifications avec un moral au beau fixe et l’ambition renouvelée de l’emporter haut la main sur la Namibie, lundi, au stade Hamadi Agrebi à Radès.

Même s’ils ont assuré leur qualification deux journées avant la fin des éliminatoires, les hommes de Sami Trabelsi espèrent disputer cette 10e et dernière journée du groupe H avec la manière, non seulement pour terminer sur une note éclatante, mais aussi pour améliorer leur classement FIFA.

Le staff technique espère qu’une victoire dans ce dernier acte permettra au Onze national d’être au 3e niveau lors du tirage au sort de la phase finale du Mondial, le 5 décembre prochain, et d’éviter ainsi quelques grandes nations du football au premier tour.

De leur côté, les Brave Warriors (Guerriers courageux) tenteront de se racheter après leur dernier revers concédé face au Libéria qui a presque anéanti leurs chances de disputer les barrages africains qualificatifs pour le barrage mondial.

La Sélection tunisienne tentera pour sa part d’améliorer ses chiffres et de garder sa muraille imprenable, aucune équipe n’étant parvenue à faire trembler ses filets tout au long de ces éliminatoires. Une victoire porterait son actif à 28 points, ce qui serait le meilleur capital dans ces éliminatoires, tous groupes confondus.

La Tunisie domine actuellement le groupe H avec 25 points, à dix longueurs de la Namibie (15 pts), suivie du Libéria (14 pts), du Malawi et de la Guinée équatoriale (10 pts), et de Sao Tomé-et-Principe qui ferme la marche avec 0 point.

Mais malgré l’ascendant évident, affronter la Namibie sera plus compliqué que le précédent match pour les coéquipiers de Montassar Talbi, appelés à la vigilance ; d’autant plus que les protégés de Collin Benjamin n’ont pas concédé de défaite face à la Tunisie dans leurs deux dernières confrontations. Le match aller de ces qualifications, à Johannesburg, s’est soldé par un nul vierge ; sans oublier la victoire des Namibiens sur les Tunisiens (1-0) au premier tour de la phase finale de la dernière CAN, en Côte d’Ivoire.

Inspirés par la performance convaincante de plusieurs éléments dans la dernière sortie, dont notamment Ismaël Gharbi et Elias Saad (Augsbourg/GER), ou encore Firas Chaouat (C. Africain) ; d’autres joueurs peuvent saisir cette opportunité pour se démarquer et gagner la confiance du staff technique, comme par exemple le défenseur Moataz Naffati (Norrkoping/SWE), l’ailier gauche Sebastian Tounekti (Celtic/SCO) remis de sa blessure, le milieu de terrain Firas Belarbi (Al-Shariqa/UAE).

Les supporters tunisiens s’attendent à du beau jeu et à une prestation aboutie, qui traduise l’aptitude de la Sélection à aborder les prochaines échéances avec sérénité et confiance.

Il s’agit d’abord de la Coupe arabe au Qatar, puis la CAN au Maroc, et enfin la phase finale de la Coupe du monde Canada/Etats-Unis/Mexique en 2026 avec un objectif clair: écrire une nouvelle page de l’histoire du football tunisien et franchir pour la première fois le cap du premier tour du Mondial.