États-Unis : quatre morts et vingt blessés dans une fusillade en Caroline du Sud

Un drame s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis, dans l’État de Caroline du Sud. Selon le bureau du shérif du comté de Beaufort, quatre personnes ont été tuées et au moins vingt autres blessées lors d’une fusillade survenue dans un restaurant de l’île de Saint Helena.

Les forces de l’ordre ont été dépêchées sur les lieux, au Willie’s Bar & Grill, peu avant une heure du matin, où elles ont découvert plusieurs victimes atteintes par balles. Quatre blessés se trouvent dans un état critique, selon les autorités, qui ont ouvert une enquête sans toutefois révéler l’identité des victimes avant d’en informer les familles.

Ce drame, survenu dans une île connue pour sa richesse culturelle liée aux descendants d’esclaves africains, s’ajoute à la longue liste des fusillades qui se multiplient aux États-Unis depuis une dizaine d’années, alimentant une fois de plus le débat sur la violence armée dans le pays.