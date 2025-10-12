Espace Schengen : lancement du nouveau contrôle automatisé des frontières le 12 octobre 2025

À partir de ce dimanche 12 octobre 2025, un nouveau système automatisé de contrôle aux frontières, appelé système d’entrée et de sortie (EES), entre en vigueur dans l’espace Schengen.

Destiné aux voyageurs non européens effectuant des séjours de courte durée, ce dispositif remplace le traditionnel tampon sur le passeport par un enregistrement électronique des données personnelles (photo, empreintes digitales, date et lieu de passage). L’objectif est de moderniser et sécuriser la gestion des frontières, tout en réduisant les temps d’attente et en facilitant la détection des séjours irréguliers. Le EES sera progressivement déployé dans les 29 pays de l’espace Schengen, à l’exception de Chypre et de l’Irlande, et devrait être pleinement opérationnel d’ici au 10 avril 2026.

Les informations recueillies seront stockées dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce système marque une étape majeure vers une Europe plus connectée et plus sûre, alliant efficacité technologique et contrôle renforcé des flux migratoires.