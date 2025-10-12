Bouargoub : la cochenille du cactus détruit 500 hectares de figuiers de Barbarie

La cochenille du cactus poursuit son avancée destructrice dans la région de Bouargoub, l’un des plus grands pôles de production de figuiers de Barbarie en Tunisie. D’après Sami Houeidi, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche, près de 500 hectares sur un total de 1 500 ont déjà été anéantis par ce parasite envahissant, soit un tiers des exploitations.

Malgré les efforts déployés — traitements répétés et introduction de coccinelles pour limiter sa propagation —, l’insecte continue de gagner du terrain, poussant de nombreux agriculteurs au désespoir et à l’arrachage massif de leurs plantations. En visite sur les lieux, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche a constaté l’ampleur des dégâts et appelé à une action coordonnée, notamment à l’accélération de l’arrachage des plants irrécupérables et à la mise en place d’un plan d’urgence national.

La destruction de ces cultures, vitales pour l’économie locale et source de revenus pour de nombreuses familles, risque d’accentuer la précarité dans une région déjà durement touchée par la sécheresse et la flambée des coûts agricoles. Cette situation dramatique remet sur le devant de la scène la nécessité d’une stratégie durable et nationale pour enrayer définitivement la progression de la cochenille, désormais implantée dans plusieurs gouvernorats tunisiens.