Ali Knis, militant tunisien du Flottille Al-Soumoud, libéré et en route vers la Tunisie

Le militant tunisien Ali Knis, membre de la Flottille Al-Soumoud, a quitté ce dimanche les territoires occupés en direction de la Jordanie, accompagné d’un représentant de la diplomatie tunisienne, selon un communiqué publié par la Flottille du Maghreb.

Arrêté par les autorités d’occupation le 8 octobre, Knis a subi des examens médicaux avant de regagner la Tunisie afin de vérifier son état de santé après plusieurs jours de détention. Pour rappel, l’armée israélienne avait intercepté en mer internationale, à plus de 120 milles nautiques des côtes de Gaza, plusieurs navires du convoi humanitaire “Flottille de la Liberté”, dont la mission visait à briser le blocus imposé à la bande de Gaza. L’opération de piraterie a conduit à l’arrestation de 145 militants et militantes internationaux, parmi lesquels figuraient des médecins, des journalistes et des défenseurs des droits humains.

Selon la Commission internationale pour la levée du blocus de Gaza, les détenus ont subi des conditions d’emprisonnement dégradantes et des violences physiques et verbales, en violation flagrante du droit international. Malgré les pressions judiciaires et les menaces de détention prolongée, les militants ont refusé de signer des aveux et ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur arrestation arbitraire.