Vieillissement en Tunisie : la médecine gériatrique reconnue comme spécialité dès décembre 2025

À partir de décembre 2025, la Tunisie franchira une étape majeure dans le domaine de la santé publique avec la création du spécialité médicale de gériatrie, reconnue désormais comme un secteur autonome au même titre que les autres disciplines médicales. Cette décision, approuvée par le ministère de la Santé le 25 août 2025, marque un tournant décisif pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées dans le pays.

Lors du 4ᵉ Congrès national de médecine et des sciences du vieillissement, organisé sous le thème « Le mouvement, essence de la vie », la présidente de l’Association tunisienne de médecine gériatrique, Dr Imen Kassentini, a souligné l’importance de cette avancée pour répondre aux besoins croissants d’une population vieillissante — les Tunisiens âgés de plus de 60 ans représentant désormais près de 17 % de la population. L’événement réunit des experts tunisiens et étrangers issus de diverses spécialités, afin d’échanger sur les meilleures pratiques de soins, les nouvelles thérapies et les stratégies de prévention favorisant une vieillesse active et autonome.

De son côté, Dr Maha Ben Maâlem Hachicha, secrétaire générale de l’association, a mis en avant la richesse du programme scientifique, incluant conférences et ateliers dédiés aux maladies liées à l’âge — telles que le cancer, les troubles neurologiques ou cardiovasculaires — et aux méthodes de rééducation destinées à préserver la santé et l’indépendance des seniors.