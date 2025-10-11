Météo Tunisie : ciel partiellement nuageux et faibles pluies attendues ce samedi

Le temps sera, samedi, partiellement nuageux sur la plupart des régions et sera parfois densément nuageux sur le Nord et localement sur le Centre avec des chutes de pluies faibles et éparses, devenant temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort près des côtes et sur le sud avec des tourbillons de sables localement et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera peu agitée dans les golfes de Tunis et de Hammamet et agitée à localement très agitée dans le reste des régions.

Les températures maximales seront comprises globalement entre 26 et 32 degrés et seront aux alentours de 24 degrés sur les hauteurs, selon la même source.