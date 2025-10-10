Tunisie : mandat de dépôt contre Lassâad Yaâcoubi pour stockage illégal de pommes de terre

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de Lassâad Yaâcoubi, ancien secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, pour des faits de spéculation et de stockage illégal de pommes de terre, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.



Cette décision fait suite à la découverte d’environ 13 tonnes de pommes de terre entreposées dans un dépôt clandestin lui appartenant dans le gouvernorat de Ben Arous.



Le parquet du tribunal de première instance de Ben Arous avait ordonné sa garde à vue avant de confirmer son placement en détention. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue de l’activité spéculative présumée et d’éventuelles complicités dans cette affaire.