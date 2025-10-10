Crise environnementale à Gabès : des élèves intoxiqués pour la deuxième fois en un mois à Chott Essalem (Vidéo)

À Gabès, la colère des habitants de Chott Essalem s’est une nouvelle fois exprimée ce vendredi, après un nouvel épisode d’intoxication touchant plusieurs élèves du collège local.

Ces derniers auraient souffert de difficultés respiratoires à la suite de l’inhalation de gaz toxiques émanant, selon les protestataires, des unités industrielles du Complexe Chimique Tunisien (CCT).

En signe de protestation, des pneus ont été incendiés et la route menant à la zone industrielle a été bloquée. Les élèves incommodés ont été transportés à l’Hôpital universitaire de Gabès pour recevoir les soins nécessaires. Ce nouvel incident, le deuxième en moins d’un mois, ravive la colère des habitants déjà mobilisés contre la dégradation de la situation environnementale dans la région.

La veille, un rassemblement s’était tenu sur la Place des Militants pour dénoncer la pollution persistante et ses effets sur la santé des résidents, notamment des enfants.