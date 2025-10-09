Tunisie : mise en garde à vue de Lassâad Yaâkoubi

Le parquet du tribunal de première instance de Ben Arous a autorisé, mercredi, la garde à vue de Lassâad Yaâkoubi, ancien secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire.

La décision intervient dans le cadre d’une enquête menée pour soupçons de monopole et de spéculation sur les marchés.

Selon les premières informations, l’opération s’inscrit dans les efforts de la Garde nationale pour lutter contre la spéculation, le stockage illégal et la manipulation des prix.

Les agents de la brigade centrale de lutte contre la criminalité, relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale, ont procédé à une perquisition dans un entrepôt à Mornag, destiné au stockage de pommes de terre.

L’entrepôt, situé sur un terrain agricole appartenant à Lassâad Yaâkoubi, contenait environ quinze tonnes de pommes de terre, qui ont été saisies par les autorités.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des pratiques présumées et d’identifier d’éventuelles complicités.