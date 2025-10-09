Tunisie : la Banque mondiale prévoit une baisse du déficit budgétaire d’ici 2027

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale publié le 7 octobre 2025, la Tunisie devrait enregistrer une amélioration progressive de ses équilibres macroéconomiques d’ici 2027. Le déficit budgétaire, estimé à 5,7 % du PIB en 2025, devrait reculer à 4,4 % en 2027, grâce notamment à une meilleure maîtrise de la masse salariale et des subventions.

Le rapport prévoit également une légère baisse de la dette publique, qui passerait de 84,5 % du PIB en 2024 à 83,6 % en 2027, ainsi qu’une stabilité des investissements étrangers directs, en hausse de 21,3 % au premier semestre 2025. Parallèlement, la croissance économique a atteint 2,4 % durant la première moitié de l’année, tandis que le taux de chômage a reculé à 15,3 % et que l’inflation s’est réduite de moitié, tombant à 5 % — son plus bas niveau depuis 2021.

Ce repli du rythme de l’inflation, soutenu par la politique monétaire prudente de la Banque centrale, témoigne d’un retour progressif de la stabilité économique et financière en Tunisie.