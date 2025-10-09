Sousse : un homme arrêté après une violente agression sur son frère handicapé !

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné la mise en détention d’un homme après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo choquante le montrant en train d’agresser violemment son frère, une personne en situation de handicap mental, dans la localité d’Ouled Amer relevant de la délégation de Kondar.

D’après les premières informations, l’agresseur aurait utilisé un bâton et versé de l’eau sur la victime, étendue au sol, à la suite d’un différend familial survenu après l’incendie de certains meubles. Le suspect est poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs et violences graves sur une personne en situation de vulnérabilité. Quant à la victime, elle a été transférée à l’hôpital Razi pour recevoir les soins et l’accompagnement nécessaires.