Erreur bancaire : un employé reçoit 172 000 euros par erreur… et les garde légalement

Au Chili, une affaire pour le moins insolite a récemment défrayé la chronique : un employé a perçu par erreur un virement équivalant à 330 fois son salaire mensuel et, fait surprenant, la justice a estimé qu’il n’avait pas à restituer la somme.

En mai 2022, cet assistant de répartition, rémunéré habituellement à hauteur de 500 000 pesos chiliens (environ 520 euros), a découvert sur son compte un versement de 165 millions de pesos, soit près de 172 000 euros. L’entreprise, réalisant rapidement la méprise, lui a demandé de rendre l’argent. L’homme a accepté… avant de démissionner et de disparaître sans laisser de traces.

Après un long feuilleton judiciaire, le tribunal a finalement statué en sa faveur, considérant que la faute provenait exclusivement de l’employeur. Résultat : le salarié conserve légalement cette fortune inattendue, transformant une erreur de virement en véritable coup du destin.